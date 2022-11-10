Іспанія

"Матрасники" не знають перемог у п'яти матчах поспіль у всіх турнірах.

У рамках 14 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вирушив у гості до Мальорки.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 16-й хвилині, який записав на свій рахунок Ведат Мурікі та приніс господарям поля мінімальну перемогу.

Таким чином, підопічні Дієго Сімеоне не знають перемог у п'яти матчах поспіль у всіх турнірах.

Атлетіко опустився на шостий рядок у таблиці чемпіонату Іспанії, а раніше "матрацники" вилетіли з єврокубків, посівши четверте місце у групі Ліги чемпіонів.

Мальорка — Атлетіко 1:0

Гол: Мурікі, 16

Мальорка: Райковіч – Гонсалес (Руссо, 90+1), Вальєнт, Раїльо, Копете, Хауме Коста – Антоніо Санчес (Греньє, 72), де Галларета, Баба (Батталья, 46), Лі Кан Ін (Ндіай, 72) – Мурікі

Атлетіко: Облак – Моліна (Корреа, 30), Савіч, Феліпе, Рейнілду (Регілон, 69) – Льоренте, де Пауль (Коке, 69), Вітсель, Карраско (Лемар, 59) – Грізман, Мората

Попередження: Баба, 26, Лі Кан Ін, 36, де Галларета, 71, Греньє, 90+2 – Моліна, 15, де Пауль, 34