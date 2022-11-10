Іспанія

Каталонці полювали за гравцем ще з часів його виступів у Сантосі.

Рішення завершити професійну кар’єру з боку центрального захисника каталонської Барселони Жерара Піке поставило клуб у невигідне становище з необхідності пошуку гідної заміни для нього на зимовому трансферному ринку, що відкриється за декілька днів після завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Проте скаути "блаугранас" уже почали активно працювати, і, зі-поміж іншого, вони також переглядають футболістів, якими свого часу цікавились, проте до повноцінних перемовин справа так і не дійшла, або ж інші команди виявились більш гнучкими під час укладання трансферів.

Історія з інтересом Барси до бразильського центрального захисника Каікі Фернандеса Мело належить саме до розряду останніх.

Ще коли цей 18-річний юнак перебував у складі Сантоса на батьківщині, "блаугранас" уже були зацікавленні в його придбанні, проте варіант із 7 млн євро та переходом до складу новачків цьогорічного розіграшу Ла Ліги для самого футболіста виявився більш цікавим.

У підсумку, на рахунку Каікі вже вісім матчів у складі нового колективу, а також черговий предметний інтерес із боку Барселони, яка, за повідомленням іспанської преси, звернеться щодо нього до Альмерії під час зимового трансферного вікна.