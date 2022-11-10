Іспанія

Екс-захисник Барселони прокоментував ідею створення нового змагання.

Після оголошення про завершення професійної кар’єри, у вже колишнього центрального захисника каталонської Барселони Жерара Піке тепер буде достатньо вільного часу для того, аби обговорювати ж журналістами та експертами різноманітні футбольні питання.

Зокрема, напередодні іспанець завітав у гості до одного з популярних іспанських блогерів, під час розмови з яким висловився з питання створення Суперліги, що підняв президент мадридського Реала Флорентіно Перес.

"Мій син Мілан любить футбол, але при цьому не дивиться кожну гру. Коли Флорентіно говорить про Суперлігу і те, що люди споживають по-різному, я з цим згоден. Але я не думаю, що Суперліга — це вихід із ситуації, що склалась у футболі. Це взагалі інша річ.

Презентація Суперліги… Для мене це було суцільне фрік-шоу. Я дуже добре знаю та поважаю Флорентіно, проте він і мене здивував тим, як він це робив.

Свого часу він дійсно змінив Реал Мадрид. Він помилився, коли підписав контракти з купою зірок, проте, коли він повернувся, його подальша робота була гідною поваги.

Але ця його презентація в El Chiringuito, його думки, його поведінка… Боже, у мене ледь голова не луснула. Я не знаю, чого він цим хотів досягти. Тоді я його не зрозумів", — заявив колишній іспанський футболіст.