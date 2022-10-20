Іспанія

Іспанські клуби протестують через закон про спорт, що допускає гру у Суперлізі.

Дві провідні ліги Іспанії — Ла Ліга та Сегунда — можуть бути призупинені на невизначений термін через суперечки щодо нового закону про спорт. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, керівництво іспанських клубів незадоволене новим законом про спорт у країні, який припускає одночасну участь команд у національних чемпіонатах та Суперлізі.

Саме керівництво Ла Ліги також стурбоване, оскільки через це може опинитися під загрозою угода з інвестиційним фондом CVC, згідно з якою клубі мають отримати близько двох мільярдів євро.

У зв'язку з цим президент Ла Ліги Хав'єр Тебас призначив збори клубів двох найвищих дивізіонів країни на 27 жовтня, щоб розглянути припинення чемпіонатів з 28 жовтня.

Видання El Mundo у свою чергу зазначає, що проти введеного закону виступають 39 із 42 клубів, серед яких не знайшлося місця Реалу, Барселоні та Атлетика.

Зазначимо, що нещодавно генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт оголосив, що Суперліга може стартувати із сезону-2024/25. Цього ж сезону в Європі буде оновлена Ліга чемпіонів із більшою кількістю учасників.