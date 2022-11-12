Іспанський клуб вже стежить за талановитим футболістом.
Джанлука Престіанні, Marca
12 листопада 2022, 19:25
Мадридський Реал збирається підписати молодого нападника аргентинського Велеса Джанлуку Престіанні.
Незважаючи на те, що йому ще немає навіть 17 років, і він не може залишити Аргентину, Реал стежить за його грою.
В травні футболіст, який народився у січні 2006 року, дебютував за Велес у Кубку Лібертадорес, ставши наймолодшим дебютантом клубу в історії.
Після свого дебюту він вже провів п'ять зустрічей у чемпіонаті Аргентини, відзначившись асистом у переможному матчі проти Банфілда минулого місяця (1:0).
Престіанні характеризують як футболіста, в якого на високому рівні розвинений дриблінг. Окрім Реала на нього вже звернули увагу інші європейські топ-клуби.
Контракт Джанлуки з Велесом дійсний до кінця 2024 року, а портал Transfermarkt оцінює його у два мільйони євро.
Раніше повідомлялось про зацікавленість з боку Реала до нападника Боруссії Д Мукоко.