Іспанія

Фінансові проблеми каталонців нікуди не поділись.

Боротьба каталонської Барселони з наслідками правління попередніх власників клубу й досі триває. Незважаючи на кілька гучних придбань накшталт польського нападника Роберта Левандовські та форварда Рафіньї під час цьогорічного літнього трансферного вікна, складнощі з урегулюванням балансу в клубі й досі присутні.

Про це вчергове був змушений говорити президент "блаугранас" Жоан Лапорта під час свого нещодавнього інтерв’ю.

"Ми постійно шукаємо шляхи до покращення нашого стартового складу, проте знайти гідних кандидатів для цього в січні буде дуже непросто.

До того ж, ми будемо знову змушені стикатись із проблемами фінансового фейр-плей, бо не зуміли зберегти право на участь у Лізі чемпіонів УЄФА", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що навесні Барселона гратиме проти Манчестер Юнайтед у стикових раундах Ліги Європи.