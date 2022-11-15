Іспанія

Найскладніше — отримати згоду футболіста.

Реал все ще зберігає інтерес до Ерліга Голанда, повідомляє AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб хоче підписати норвежця влітку 2024 року, але найскладніше буде отримати згоду футболіста. Очікується, що в тому році Реал може залишити Карім Бензема, внаслідок чого виникає потреба у підписанні серйозного нападника.

Крім того, 2024 року активується опція викупу в контракті Голанда: відступні становлять 180-200 мільйонів євро для інших клубів, але не з англійської Прем'єр-ліги. Таким чином, у 2024 році серйозним опонентом для Реала у підписанні Голанда може стати лише ПСЖ, оскільки Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Челсі будуть не при справах.

Голанд хотів перейти до Реалу минулого літа, але він знав, що йому буде складно розвиватися, коли в команді є Бензема. Саме тому він вирішив стати футболістом Манчестер Сіті. Діюча угода Голанда з Сіті розрахована до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ерлінг провів 18 ігор за Манчестер Сіті у всіх турнірах: на його рахунку 23 голи та 3 результативні передачі.