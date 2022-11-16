Іспанія

Аргентинець не збирається рятувати кар’єру свого співгромадянина в Ла Лізі.

Досвідчений аргентинський фахівець Хорхе Луїс Сампаолі Моя очолив андалузьку Севільї безпосередньо за ходом поточного сезону, початок якого "нервіонці" провалили під керівництвом Хулена Лопетегі.

Разом із тим, 62-річний спеціаліст має також вирішувати проблеми й усередині іспанського клубу, у контексті чого знову в своїй кар’єрі з негативного боку відзначився атакувальний футболіст Алехандро Гомес, якого вже встиг публічно піддати критиці капітан команди Іван Ракитич.

34-річний нападник не почуває себе важливим для команди, бо зіграв лише 893 хвилин у 17 матчах нового сезону, відзначившись двома гольовими передачами.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, подібна поведінка гравця не відповідає очікуванням Сампаолі, тож уже під час зимового трансферного вікна Севілья буде шукати своєму футболісту новий клуб.

Зазначимо, що майже два роки тому колишній гравець харківського Металіста переходив до клубу з Ла Ліги саме на тлі конфлікту з головним тренером бергамаської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.