Іспанія

Захисник прокоментував прикру травму.

Незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Іспанії оголосила про те, що її розташування через травму залишив лівий захисник Валенсії Хосе Луїс Гая, на місце якого одразу довикликали гравця Барселони Алехандро Бальде.

27-річний виконавець "кажанів" після повернення до Іспанії прокоментував власні враження від цього прикрого епізоду в його професійній кар’єрі.

"Я намагаюсь осягнути той факт, що залишився поза чемпіонатом світу-2022. Це важко. Дуже важко. Мені сумно, але я пишаюся тим, що боровся ці роки, щоб мати бодай шанс долучитись до лав національної команди. Зрештою цього не мало б статись. Але я впевнений, що Луїс Енріке зробив правильні кроки на благо команди, як віні казав нещодавно.

Я хочу побажати нашій команді всього найкращого від щирого серця. Вони —чудовий колектив. Нам удалось створити середовище, у якому я ніколи не раніше не перебував ні в національній збірній, ні в будь-якій іншій команді.

У мене є відчуття, що вони проведуть чудовий чемпіонат світу, і я буду вболівати за них із дому. Бажаю всього найкращого", — заявив іспанський виконавець.

Збірна Іспанії розпочне виступи на чемпіонаті світу-2022 з матчу проти Коста-Ріки.