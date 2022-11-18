ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кадрові зміни в збірній Іспанії напередодні чемпіонату світу.

Перед спарингом проти Йорданії (1:3) травмувався лівий захисник збірної Іспанії Хосе Гайя.

Як повідомляє Marca, тренерський штаб не хоче ризикувати 27-річним гравцем Валенсії, тому вирішив відправити його додому. Натомість замість Гайя довикликано представника Барселони Алехандро Бальде.

В цьому сезоні Бальде провів 16 матчів за Барселону і відзначився 3 асистами. Нагадаємо, Іспанія стартує на Мундіалі 23 листопада матчем проти Коста-Рики.