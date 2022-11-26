Іспанія

Португалець незабаром може залишити команду Сімеоне.

Атлетіко розглядає можливість продажу португальського форварда взимку чи наступного літа.

Відносини між Жоау Фелішем і Атлетіко Мадрид дещо напружені.

З моменту прибуття до Мадриду три з половиною роки тому Феліш демонстрував свою якість лише моментами. Зокрема, його стосунки з менеджером Дієго Сімеоне зіпсувалися, через що португалець залишився на лаві запасних із середини вересня.

Гравець давно хотів залишити клуб, проте Атлетіко не сильно хотів позбутися футболіста, за якого заплатили великі гроші. Тепер ситуація починає поступово змінюватися.

Чи відбудеться трансфер взимку чи влітку не зрозуміло. В останні місяці зацікавленість виявляли Парі Сен-Жермен, Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед .

Діра в 60 мільйонів євро на рахунках "матрацників" також є вагомою причиною для продажу португальця.

Можливо, Жоау незабаром отримає не дуже позитивний статус головного кадрового провалу в історії іспанського гранду.