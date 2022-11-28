Функціонер оцінив шанси на повернення аргентинця.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
28 листопада 2022, 17:59
Президент Барселони Жоан Лапорта — про можливість повернення Ліонеля Мессі до складу Барселони.
"Він назавжди в історії Барселони, завжди в наших думках, але я не збираюся коментувати його майбутнє та ситуацію з його контрактом.
У Мессі контракт із ПСЖ, і я хочу виявити повагу як до гравця, так і до клубу", — наводить слова Лапорти журналіст Фабриціо Романо.
У поточному сезоні Мессі провів 13 матчів за ПСЖ у Лізі 1: на його рахунку 7 голів та 10 асистів.