ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дубль Рашфорда допоміг Англії переграти Уельс та виграти групу B

Із останніх десяти офіційних матчів збірна Вельсу виграла один — гру проти України за право грати на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Уельс — Англія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Уельс — Англія 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 51



Уельс: Геннессі — Н. Вілліамс (Робертс, 36), Мефам, Родон, Б. Девіс (Моррелл, 59) — Ампаду, Аллен (Колвілл, 80) — Бейл (Джонсон, 46), Ремзі, Джеймс — К. Мур.



Англія: Пікфорд — Вокер (Александер-Арнольд, 58), Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп’єр, 65) — Райс (Філліпс, 58), Гендерсон — Рашфорд (Гріліш, 76), Беллінгем, Фоден — Кейн (Вілсон, 58).



Попередження: Ремзі — Джеймс