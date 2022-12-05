Іспанія

Мадридський клуб не вважає норвежця пріоритетом.

Реал не збирається купувати нападника Ерлінга Голанда, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб не вважає трансфер норвежця пріоритетом незважаючи на те, що у нього будуть відступні з 2024 року, прописані в чинному контракті з Манчестер Сіті.

Клуб бентежить історія його травм, але ще більшою перешкодою для переходу є зарплата форварда.

Цього сезону 22-річний нападник забив 23 голи і віддав 3 результативні передачі у 18 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.