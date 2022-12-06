Іспанія

Мадридці бажають підписати хорватського захисника.

Реал розглядає можливість посилення захисної ланки в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє авторитетний журналіст Альфредо Педулла, мадридський клуб готовий запропонувати за Йошко Гвардіола 90 мільйонів євро.

Стверджується, що РБ Лейпциг захоче отримати за хорватського захисника суму біля 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг продовжив контракт із Гвардіолом і відклав перемовини з Челсі до січня.