Іспанія

Півзахисник буде й надалі виступати за каталонців.

В минуле літнє трансферне вікно Барселона намагалась знайти новий клуб для Френкі Де Йонга, але тепер повністю розраховує на нього.

Спортивний директор "синьо-гранатових" Йорді Кройф висловився щодо майбутнього нідерландця.

"Де Йонг не продається. Він — наш ключовий гравець. Час, коли він міг піти, минув. Френкі справді люблять у Барселоні", — наводить слова видання Sport.es.

Нагадаємо, що раніше центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг висловився про своє майбутнє.