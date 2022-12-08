Півзахисник буде й надалі виступати за каталонців.
Френкі Де Йонг, getty images
08 грудня 2022, 18:30
В минуле літнє трансферне вікно Барселона намагалась знайти новий клуб для Френкі Де Йонга, але тепер повністю розраховує на нього.
Спортивний директор "синьо-гранатових" Йорді Кройф висловився щодо майбутнього нідерландця.
"Де Йонг не продається. Він — наш ключовий гравець. Час, коли він міг піти, минув. Френкі справді люблять у Барселоні", — наводить слова видання Sport.es.
Нагадаємо, що раніше центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг висловився про своє майбутнє.