Іспанія

"Синьо-гранатові" хочуть посилити лінію захисту.

Барселона розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" зацікавлені в підписанні лівого захисника збірної Англії та Манчестер Юнатйед Люка Шоу.

Англійський захисник цього сезону провів 15 поєдинків на клубному рівні, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед веде переговори з Шоу щодо нового контракту.