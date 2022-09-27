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27-річний футболіст підтримав свого партнера з національної команди.

Гаррі Магвайр провів не найкращий поєдинок проти збірної Німеччини (3:3), але його підтримав партнер зі збірної Люк Шоу.

"Буває, що люди хочуть втекти від цього і не привертати до себе увагу, але він продовжує перебувати в центрі подій. Це демонструє, наскільки він сильний, який у нього характер. Припиняйте, всі знають, який це неймовірний гравець.

Зараз Магвайр, можливо, не так упевнений у собі, бо йому може здаватися, наче проти нього налаштований увесь світ. Йому складно, але ми всі – і гравці, і тренерський штаб – підтримуємо його, тому що Гаррі – дуже важливий гравець. Те, що він зіграв обидва матчі, демонструє, як вірить у нього Саутгейт.

Людям час зрозуміти, що Магвайр – важливий гравець збірної Англії. Вони мають це прийняти", — сказав Люк Шоу в інтерв'ю Manchester Evening News.

У ході нинішнього сезону Магвайра часто критикували, а також він втратив місце в основному складі Манчестер Юнайтед.