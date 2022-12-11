ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку між збірними Франції та Марокко.

У півфінальному протистоянні чемпіонату світу-2022 в Катарі поміж собою зіграють збірні Франції та Марокко.

Команда Дідьє Дешама на груповому етапі в рамках квартету D випередила Австралію, Туніс та Данію, поступившись тільки представникам африканського континенту (0:1), після чого послідовно вибивала в плей-оф Польщу (3:1) та Англію (2:1).

Футболісти Валіда Реграгі розпочали з нічиєї проти Хорватії (0:0) в групі F, у складі якої перебували також Бельгія та Канада, і в підсумку сенсаційно виграли свій квартет. На стадії плей-оф марокканцям траплялись на шляху два представники Піренейського півострова — Іспанія (0:0, 3:0 – пен.) та Португалія (1:0).

Що цікаво — "атласні леви" ще не пропускали у власні ворота безпосередньо від футболістів команд-суперниць, та й узагалі є першою командою зі свого континенту, яким удалось дістатись на глобальній першості настільки далеко.

Франція при цьому й досі залишається чинним володарем Кубку світу.

Онлайн-трансляція матчу Марокко — Франція:

Заявка збірної Франції

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареола (Вест Гем).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед), Бенжамен Павар (Баварія), Аксель Дісасі (Монако), Тео Ернандес (Мілан), Вільям Саліба (Арсенал), Жюль Кунде (Барселона), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Дайот Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал), Едуардо Камавінга (Реал), Адріен Рабьо (Ювентус), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Антуан Грізманн (Атлетіко), Олів’є Жиру (Мілан), Усман Дембеле (Барселона), Кінгслі Коман (Баварія), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт), Маркус Тюрам (Боруссія М).

Заявка збірної Марокко

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Буну (Севілья), Мунір Ель-Каджоуї (Аль-Вахда).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Нуссайр Мазрауї (Баварія), Наіф Аґерд (Вест Хем), Ромен Саїсс (Бешикташ), Ашраф Дарі (Брест), Джавад Ель Ямік (Вальядолід), Яхья Аттіят-Аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія), Селім Амалла (Стандард), Аззедін Унахі (Анже), Білал Ель-Ханнус (Генк), Яхья Жабран (Відад), Хакім Зієш (Челсі), Соф'ян Буфаль (Анже), Амін Аріт (Марсель).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна), Закарія Абухляль (Тулуза), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс), Юссеф Ен-Несірі (Севілья), Валід Кеддіра (Барі), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад).

За версією букмекерів, фаворитом матчу є європейська команда. Так, на перемогу Франції можна поставити з коефіцієнтом 1,55, а успіх Марокко оцінюється в 7,70. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,90.

Нагадаємо, матч Марокко — Франція відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.