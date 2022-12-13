Захисник Начо Фернандес наближається до того, щоб залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вершкових", як і раніше, не вело переговорів із 32-річним іспанцем щодо продовження контракту.

Нинішня угода Начо Фернандеса з Реалом закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні іспанський захисник провів 11 неповних матчів, провівши на полі 414 хвилин.