Іспанія

Угода іспанського захисника зі "вершковими" закінчується влітку 2023 року.

Захисник Начо Фернандес наближається до того, щоб залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вершкових", як і раніше, не вело переговорів із 32-річним іспанцем щодо продовження контракту.

Нинішня угода Начо Фернандеса з Реалом закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні іспанський захисник провів 11 неповних матчів, провівши на полі 414 хвилин.