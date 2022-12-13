Угода іспанського захисника зі "вершковими" закінчується влітку 2023 року.
Начо Фернандес, getty images
13 грудня 2022, 15:55
Захисник Начо Фернандес наближається до того, щоб залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вершкових", як і раніше, не вело переговорів із 32-річним іспанцем щодо продовження контракту.
Нинішня угода Начо Фернандеса з Реалом закінчується влітку 2023 року.
У поточному сезоні іспанський захисник провів 11 неповних матчів, провівши на полі 414 хвилин.