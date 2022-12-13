Іспанія

Каталонці можуть підписати таланта з Хорватії.

Барселона цікавиться можливістю придбати юного таланта загребського Динамо.

Каталонці хочуть підписати 19-річного півзахисника Мартіна Батуріну, який пробився до основної команди ДЗ. Незважаючи на свою молодість, Батуріна зіграв у п'яти з шести ігор групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону та у всіх матчах кваліфікаційного раунду.

У чемпіонаті Хорватії на його рахунку 15 матчів, майже десяток гольових звитяг.

У кожній грі, яку Батуріна відіграв повний матч (88 хвилин і більше), він відзначився результативним внеском за Динамо. Він також провів вісім матчів за збірну Хорватії до 21 року.

Мартіну зручно грати в будь-якій частині півзахисту, і він здатний адаптуватися до ролі, яку йому пропонують. Виділяється своїм баченням, вмінням задавати темп.