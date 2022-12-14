Іспанія

Марокканському півзахиснику імпонує стиль футболу Дієго Сімеоне.

Півзахисник збірної Марокко та Фіорентини Соф'ян Амрабат висловився про інтерес до себе з боку інших європейських клубів.

"Я пишаюся тим, що мене пов’язують з такими найкращими клубами, як Барселона та Атлетіко. Але я гравець Фіорентини, я поважаю клуб і в мене чудові стосунки з президентом.

Сімеоне? У нас у Фіорентині теж хороший тренер, але… так, мені подобається стиль Чоло", — цитує слова Амрабата Marca.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів розмову з агентами Соф'яна Амрабата щодо можливого трансферу.