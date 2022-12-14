Іспанія

Футболіст, щоправда, поки належить Шахтарю.

Після початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України, донецький Шахтар був вимушений віддати в оренду та продати усіх своїх бразильців.

Одним з них був молодий захисник Вінісіус Тобіас, який переїхав до мадридського Реала на правах оренди до літа 2023 року.

Іспанське видання AS впевнене, що "королівський клуб" скористається викупом контракту 18-річного бразильця в Шахтаря за 18 мільйонів євро. Наразі футболіст грає за Кастілью під керівництвом Рауля, але вже "стукає у двері першої команди".

Експерти видання пишуть, що Тобіас — майбутнє Реала. Правий захисник — найкраща заміна Дані Карвахалю, і у 2024, коли іспанцю вже буде 32, Вінісіус стане основним гравцем.

Раніше головний тренер Кастільї Рауль розповів про плани Реала на Вінісіуса Тобіаса.