Іспанія

Іспанський опорник більше не виступатиме на міжнародному рівні.

Опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри у національній збірній Іспанії у 34 роки.

"Привіт усім! Хочу оголосити, що після майже 15 років і 143 матчів настав час прощатися зі збірною.

Я хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість розпочати свій шлях, до Луїса Енріке за те, що він змушував мене насолоджуватися цим періодом до останньої секунди. Я також дякую Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усім їхнім співробітникам.

І, звичайно, дякую кожному з моїх товаришів по команді, з якими я боровся, щоб спробувати привести команду туди, куди вона заслуговувала, з більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи всього себе із великою гордістю.

Я не хочу забувати жодного учасника цього шляху, який, перебуваючи на задньому плані, був такою ж важливою частиною (фізіотерапевти, лікарі, спеціалісти, делегати, дієтологи, персонал, преса, охорона, водії тощо) і всі люди та працівники, які перетинались на моєму шляху і зробили його таким особливим. Також дякую президентам, менеджерам, спортивним директорам і тим, хто так чи інакше був та є частиною федерації футболу.

Дякую всім підписникам за щоденну підтримку, особливо коли все йшло не так, як ми очікували. Саме тоді ви найбільше потрібні і об'єднуєте нас. Всім вам дякую!

І, звичайно, найголовніше, моя сім'я. Дякую за те, що ви підтримували мене в будь-який час і в усіх моїх рішеннях, були ментально поруч, коли мене не було багато днів. Це завжди дозволяло мені відчувати себе поруч з вами.

Для мене було честю представляти свою країну та виводити її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, бути капітаном і зіграти стільки матчів, з більшим чи меншим успіхом, але завжди викладаючись на повну та вносячи свою піщинку, щоб все було правильно, наскільки це можливо, і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за ту саму мету, з унікальним, незабутнім та історичним досвідом", — написав Серхіо Бускетс у прощальному листі в своєму Instagram.



Загалом Серхіо Бускетс провів за національну збірну Іспанії 143 поєдинки, в яких він забив 2 голи та віддав 9 результативних передач. У складі "фурії рохи" він виграв чемпіонат світу у 2010 році та став чемпіоном Європи у 2012 році.