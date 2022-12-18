Іспанія

Бразилець незабаром може залишити стан Атлетіко.

Схоже, майбутнє Матеуса Куньї не в Атлетіко Мадрид, оскільки багато клубів прагнуть підписати нападника.

Очікується, що бразилець не буде в першій команді Дієго Сімеоне на другу половину сезону. У результаті мадридці дозволять Куньї піти в зимове трансферне вікно наступного місяця на тлі сильного інтересу клубів Прем'єр-ліги. Вулвергемптон називався першим фаворитом на його підпис, але тепер, за чутками, інші клуби Англії прагнуть підписати 23-річного гравця.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед також претендують на бразильського футболіста, але тепер ним також зацікавлений Лідс Юнайтед.

Джессі Марш хоче додати Кунью до своєї команди, щоб збільшити свої можливості в атаці. Однак, здається, вони зіткнуться з жорсткою конкуренцією з боку інших клубів Англії за підпис гравця, який може залишити мадридців на правах оренди або на постійній основі наступного місяця.