Іспанія

Німецький фахівець вивчає іспанську мову.

Томас Тухель може очолити клуб із чемпіонату Іспанії, повідомляє журналіст Крістіан Фалк.

За його інформацією, 49-річний фахівець більше не живе в Англії та вивчає іспанську мову. У своєму твіті Фальк відзначив Барселону та Атлетіко.

За чутками, Тухель хотів би попрацювати у Барселоні, Реалі чи Ювентусі.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи німецького фахівця був Челсі, звідки його було звільнено на початку вересня.