Англія

Англієць може повернутися на Батьківщину.

Зірковий англійський талант Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем найближчого літа може перебратися на Енфілд, повідомляє відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра.

"Тривають перемовини щодо трансферу Джуда Беллінгема з Ліверпуля до Боруссії Дортмунд. Зараз "червоні" лідирують у гонці за підписання контракту з молодою зіркою наступного літа. Він є головною ціллю Клоппа у півзахисті. Готовий контракт на 6 років" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Раніше представники Беллінгема вже повідомили Реалу, що саме Ліверпуль є лідером перегонів.

Вихованець Бірмінгема приєднався до клубу з рурського регіону влітку 2020 року. У нинішньому сезоні 19-річний центральний хавбек провів 22 матчі у складі "джмелів", відзначившись сімома голами та двома гольовими передачами.

На чемпіонату світу у складі "Трьох левів" Беллінгем провів усі 4 гри, забив м'яч у ворота Ірану та віддав асист на Хендерсона у поєдинку проти Сенегалу.