Англієць може повернутися на Батьківщину.
Джуд Беллінгем, Getty Images
09 грудня 2022, 07:45
Зірковий англійський талант Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем найближчого літа може перебратися на Енфілд, повідомляє відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра.
"Тривають перемовини щодо трансферу Джуда Беллінгема з Ліверпуля до Боруссії Дортмунд. Зараз "червоні" лідирують у гонці за підписання контракту з молодою зіркою наступного літа. Він є головною ціллю Клоппа у півзахисті. Готовий контракт на 6 років" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.
Раніше представники Беллінгема вже повідомили Реалу, що саме Ліверпуль є лідером перегонів.
Вихованець Бірмінгема приєднався до клубу з рурського регіону влітку 2020 року. У нинішньому сезоні 19-річний центральний хавбек провів 22 матчі у складі "джмелів", відзначившись сімома голами та двома гольовими передачами.
На чемпіонату світу у складі "Трьох левів" Беллінгем провів усі 4 гри, забив м'яч у ворота Ірану та віддав асист на Хендерсона у поєдинку проти Сенегалу.