Німеччина

Втім, це не заважає клубам активно битися за англійського таланта.

Трансферна сага імені Джуда Беллінгема продовжується. Нові подробиці повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Судячи з нової інформації, на конкретику слід чекати вже у 2023 році, тобто після чемпіонату світу.

"Перемовини щодо гравців тривають, але ще не настав час приймати остаточне рішення щодо майбутнього Джуда Беллінгема. Боруссія Дортмунд почне перемовини з клубами у 2023 році.

Зрозумійте, що єдиним агентом Джуда Беллінгема, який зараз веде переговори, є його батько Марк" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Раніше з'явилася інформація, що Ліверпуль лідирує у боротьбі за Беллінгема. Більше того, про це Реалу начебто повідомили представники футболіста.

Також інший журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Ліверпуль підготував для 19-річного англійця контракт на 6 років.

На Мундіалі у складі збірної Англії хавбек провів 4 матчі, забив м'яч у ворота Ірану та віддав асист на Гендерсона у грі проти Сенегалу. У нинішньому сезоні у складі Боруссії Дортмунд Беллінгем провів 22 гри у футболці "джмелів", відзначившись сімома голами та двома асистами.