Іспанія

Співробітника стадіону не стало у віці 60 років.

На стадіоні іспанського Вільярреала, за планом, проводилася підготовка до другої половини сезону Ла Ліги.

У середу, 21 грудня, на Естадіо де ла Кераміка стався нещасний випадок — загинув співробітник стадіону.

Чоловік 60-років проводив ремонтні роботи. Причина смерті не називається, але клуб висловив щирі співчуття родині загиблого.

На четвер був запланований різдвяний захід за участі президента та співробітників Вільярреала, проте його зі зрозумілих причин скасували.

Раніше повідомлялося, що швейцарський футболіст Елія Алессандріні трагічно загинув на відпочинку у віці 25 років.