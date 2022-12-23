Іспанія

Футболіст провів в іспанському клубі лише півроку.

30-річний півзахисник Іско нещодавно залишив іспанську Севілью, отримавши статус вільного агента.

Головний тренер Севільї Хорхе Сампаолі назвав головну причину, чому футболіст пішов лише за півроку після того, як поповнив клуб.

"Іско — дуже хороший хлопець. Я бажаю йому удачі у майбутньому. Це гравець із величезним потенціалом. Але він пішов тому, що не виправдав надії та сподівання клубу", — сказав тренер.

Цього сезону Іско Аларкон провів 19 матчів за андалусійців, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.