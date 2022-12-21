Іспанія

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про розірвання контракту з півзахисником Іско.

Угода з 30-річним іспанцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

"Клуб хоче побажати Іско успіху в реалізації його нових професійних завдань", — йдеться у повідомленні прес-служби Севільї.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Іско має намір покинути клуб через конфлікт зі спортивним директором "нервіонців" Рамоном Мончі.

Нагадаємо, Іско приєднався до Севільї минулого літа. Цього сезону він провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон претендує на зимовий трансфер Іско.