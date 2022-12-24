Іспанія

Очільник Барселони розповів про майбутнє нідерландця в колективі.

Кар’єра центрального півзахисника Френкі де Йонга в каталонській Барселоні опинилась у підвішеному стані після приходу на посаду головного тренера Хаві.

Однак поступово взаємини поміж іспанським фахівцем та 25-річним нідерландцем почали налагоджуватись, про що красномовно свідчить збільшення кількості ігрових хвилин, які проводить на футбольному полі гравець.

На цьому тлі не дивно, що керівництво "блаугранас" прогнозовано зняло питання щодо можливого продажу де Йонга під час найближчих трансферних вікон, що підтвердив президент Барселони Жоан Лапорта в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

"Я ніколи не хотів продавати Френкі де Йонга. Він — одна з наших опор, великий талант і вже є одним із лідерів команди", — заявив очільник Барси.

У цьому сезоні півзахисник відіграв 27 матчів, по три рази віддававши гольові передачі та забивавши голи.