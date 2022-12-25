Іспанія

Іспанський клуб закликає збирати кошти на благочинність.

Поточний сезон іспанської Ла Ліги для Еспаньйола видається доволі важким у плані здобуття омріяних залікових балів, тому команда набрала лише 12 очок за підсумком першої частини футбольного року та відповідно посіла 16 місце в турнірній таблиці перед настанням Різдва.

Однак вільний час, що був виділений клубам за рахунок проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі, "папуги" провели не тільки за звичним тренувальним процесом.

Клуб із Каталонії долучився до благодійної діяльності, виступивши ініціатором створення спеціального фонду під назвою Суперліга Солідарності, до якого кожного року будуть спрямовані 5% від прибутку клубу, і після цього будуть розподілені на різні соціальні проєкти.

Еспаньйол закликав й інші команди зі всього світу долучатись до ініціативи, обравши в якості девізу своєї кампанії фразу: "Ми всі граємо в цю гру".

"Хтось кажуе, що ми маємо якісь привілеї й що ми живемо поза реальністю. У 2022 році ми не отримали ні перемог, ні очок, на які заслуговували. Окрім вдосконалення всередині, ви повинні проявляти це зовні.

Це не різдвяна кампанія, це — наш спосіб існування. У цьому 2023 році ми хочемо звернутися до всіх клубів, аби ті показали свою роботу в благодійному напрямку та приєднались до Суперліги Солідарності.

Клуби світу, у 2023 році давайте зробимо більше один для одного. Ми всі гратимемо в цій Суперлізі", — ідеться в заяві "папуг".

🫵🏻 Clubs del mundo, uníos a la #SuperLigaSolidaria

🤝🏻 Ésta, la jugamos todos#RCDE pic.twitter.com/PNmo8eiRPg — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 24, 2022

Варто зазначити, що Еспаньйол на самому початку повномасштабної агресії проти України доправив до нашої країни автобус із медикаментами, продуктами харчування та іншими речами першої необхідності, після чого використав автотранспорт для порятунку 40 наших співгромадян.