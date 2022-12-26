Іспанія

Форвард Барселони прокоментував плани команди на прийдешній рік.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські в своєму великому інтерв’ю клубній пресі відповів на питання щодо адаптації в новій команді, склад якої він поповнив на початку поточного сезону, а також розповів про плани на прийдешній рік.

"Звичайно, я знав, що Барселона — величезний клуб. Тут на кожному куті ви можете відчути, наскільки цей клуб є величним. Тож для мене це — величезний виклик, але я все одно дуже хотів стати частиною цього нового проекту.

Коли ви виходите на Камп Ноу, ви можете бути трохи стомленими, але я набираюся додаткової сили, коли бачу повний стадіон та вболівальників, і це дуже багато для мене означає.

Перші три, навіть майже чотири, місяці в Ла Лізі були дуже хорошими, і ми йшли на першому місці. Ми знаємо, що перші кілька ігор у січні будуть важливі для нас. Тільки в Лізі чемпіонів ми грали не так, як хотіли, не зумівши подолати груповий етап.

Кожна маленька помилка може призвести до того, що ви програєте гру. Нашим головним розчаруванням було те, що ми отримали стільки травм і в підсумку не змогли змагатися зі суперниками в Лізі чемпіонів.

Що ж до мене, то я вже не перший рік перебуваю під тиском, тому нічого нового не відчуваю. Я не почуваю себе старшим чи більш втомленим, аніж мої товариші по команді. Після того, як я на чемпіонаті світу, я відчуваю, що повертаюся додому.

Отримати колись капітанську пов’язку Барселони? Я не думаю про це. Я зосереджений лише на другій частині сезону. Важливо залишатись людиною на полі, яка може змінити гру, а також допомагати молодим гравцям стати краще.

Мені в цьому плані пощастило з дружиною, бо вона підтримувала мене впродовж багатьох років. Для нас обох важливо, щоб я отримував задоволення і щоб я залишався на піку, якщо хочу й надалі грати у футбол. Важливо розуміти, що це виклик для неї теж.

Одним із наших наступних викликів є Суперкубок Іспанії. Я сподіваюсь, що цей турнір складатиметься для нас лише з двох ігор. Півфіналу та фіналу. Це може бути перший трофей року і перший для мене в Барсі.

Ліга Європи також є для нас визначальною. Якщо ви там граєте, ви також хочете виграти її. Перша гра буде проти Манчестер Юнайтед, і це буде дуже важкі матчі для нас, бо попереду ще довгий шлях. Але спочатку ви повинні подумати про те, як перемогти Манчестер Юнайтед, а вже те, що станеться потім, станеться пізніше.

Перед настанням 2023 року, я бажаю, щоб усі вболівальники Барси пишались цією командою. Виграти Лігу чемпіонів із Барсою було б здійсненням мрії, але виграти Ла Лігу також є нашою метою. Я сподіваюсь, що наступний рік буде набагато кращим для нас, і я сподіваюсь, що ми також виграємо титули", — заявив польський виконавець.

Роберт Левандовські в поточному сезоні забив 21 гол та віддав сім гольових передач у 28 матчах.