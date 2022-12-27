Іспанія

34-річний футболіст хоче змінити команду.

Серхіо Бускетс, швидше за все, залишить Барселону влітку 2023, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, півзахисник ще не повідомив про своє рішення ні керівництво, ні тренерський штаб.

Його намагаються переконати залишитись у клубі ще на сезон – до літа 2024 року. Проте, мабуть, новим клубом Бускетсу стане Інтер Майамі.

Цього сезону 34-річний футболіст провів 16 матчів за Барселону у всіх турнірах і зробив один гольовий пас.