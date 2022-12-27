Юний футболіст знову став "вершковим".
Кріштіану Роналду-молодшй, Getty Images
27 грудня 2022, 22:53
Пройшло вже більше місяця з того моменту, як Кріщтіану Роналду та Манчестер Юнайтед офіційно оголосили про розрив контракту.
Зараз стало відомо, що Кріштіану Роналду-молодший також залишив академію "червоних дияволів". Він грав у футболці Юнайтед з 2021 по 2022 рік, але детально про його успіхи в Англії невідомо.
Він продовжить кар'єру в академії мадридського Реала. Про це пише MadridXtra із посиланням на журналіста AS Еду Карнаго.
Раніше президент Аль-Насра прокоментував можливе підписання Кріштіану Роналду.