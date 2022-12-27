Іспанія

Юний футболіст знову став "вершковим".

Пройшло вже більше місяця з того моменту, як Кріщтіану Роналду та Манчестер Юнайтед офіційно оголосили про розрив контракту.

Зараз стало відомо, що Кріштіану Роналду-молодший також залишив академію "червоних дияволів". Він грав у футболці Юнайтед з 2021 по 2022 рік, але детально про його успіхи в Англії невідомо.

Він продовжить кар'єру в академії мадридського Реала. Про це пише MadridXtra із посиланням на журналіста AS Еду Карнаго.

🚨| Cristiano Ronaldo Jr has returned to Real Madrid's academy. @educornago pic.twitter.com/gLXkWqVmRj — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 27, 2022

Раніше президент Аль-Насра прокоментував можливе підписання Кріштіану Роналду.