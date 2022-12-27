Другое

Муслі Аль-Муаммара відповів на провокативне запитання журналістів.

Президент Аль-Насра Муслі Аль-Муаммар прокоментував можливий трансфер колишнього нападаючого МЮ Кріштіану Роналду.

Зокрема, функціонер відповів на запитання журналіста, який запитав, чи правда, що Роналду отримуватиме в Аль-Насрі близько 200 мільйонів євро на рік і стане послом заявки на проведення ЧС-2030.

"Ці статті та чутки – неправда. Майже все, що пишуть у медіа – це брехня", — наводить слова Аль-Муаммара A Bola.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср очікує на підписання контракту з Роналду ще до настання Нового року.