Іспанія

Уругвайський виконавець уже більше трьох років грає в Італії.

Уругвайський півзахисник Найтан Нандес доволі пізно, як для представника південноамериканського футболу, перебрався до Європи у віці 24 років, знайшовши прихисток у італійському Кальярі на тлі виступів у складі Бока Хуніорс.

Із того часу вже минуло три роки, і вже 27-річний виконавець устиг набути чималого досвіду за 112 матчів у складі "россоблу" (4 голи + 11 гольових передач).

Однак за півтора роки до завершення свого контракту досвідчений футболіст не певен щодо продовження чинної угоди зі сардинським колективом.

Тим паче, що, згідно з повідомленням Ніколо Скіри, інтерес до нього виказує іспанська Валенсія.

"Кажани" нещодавно розпочали перемовини відносно трансферу півзахисника під час зимового вікна переходів, і найближчими днями очікують на відповідь від Кальярі.

У поточному сезоні Нандес провів 18 матчів, зробивши два результативних паси.