Іспанія

Досвідчений захисник напередодні розстався з Аяксом.

Одною з головних новин трансферного ринку напередодні стала відсутність домовленості між нідерландським захисником Дейлі Бліндом та амстердамським Аяксом.

У підсумку, 32-річний виконавець отримає статус вільного агента під час січневої кампанії переходів та може продовжити виступи в складі будь-якої команди.

Цим потенційно має можливість скористатись іспанський Реал Сосьєдад, який, згідно з повідомленням місцевої преси, зацікавлений у придбані Блінда заради ротації та боротьби за зону Ліги чемпіонів УЄФА в Ла Лізі.

Перемовини між сторонами розпочнуться одразу після Нового року.

У поточному сезоні Блінд відіграв 28 матчів, забивши один м’яч та зробивши п’ять гольових передач.