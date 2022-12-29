Іспанія

Команди поділили очки у Ла Лізі.

У рамках 15 раунду іспанської Ла Ліги Жирона вдома протистояла Райо Вальєкано.

У першому таймы колективи обмінялись гольовими пострілами. Камельйо на другій хвилині вивів гостей уперед, а Кастельянос зрівняв рахунок з 11-метрового.

Другий тайм розпочався з голу Паласона — гравця гостей. Проте на 75 хвилині господарі знову рахунок зрівняли зусиллями Сайса.

Жирона — Райо Вальєкано 2:2

Голи: Кастельянос, 34, Сайс, 75 - Камельйо, 2, Паласон, 62

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєрреш — Ромеу, Коуту (Фернандеш, 71), Мартен (Сайс, 72), Гарсія, Рікельме (Тоні, 71) - Кастельянос (Стуані, 79).

Райо: Дімітрієвскі — Фран, Мумін, Лежен, Балью — Комессанья (Фалькао, 79), Сісс, Гарсія, Трехо (Лопес, 62), Паласон — Камельйо (Мендес, 90+2).

Попередження: Мартінес, Ромеу, Стуані, Паласон, Фалькао.