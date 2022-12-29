Іспанія

Клуб тужить разом з усім футбольним світом.

На 83-році життя помер легендарний нападник Сантоса, збірної Бразилії та усього футбольного світу Пеле.

Мадридський Реал не залишився осторонь та виловився про життя та кар'єру Короля футболу.

"Футбольний клуб Реал Мадрид, його президент і рада директорів глибоко шкодують про смерть легенди світового футболу Едсона Арантеса до Насіменту, Пеле, одного з найкращих гравців усіх часів.



Реал Мадрид хоче висловити співчуття його родині, його близьким, його клубам, Бразильській конфедерації та всім футбольним уболівальникам у Бразилії та в усьому світі.



Легенда назавжди залишиться в пам'яті всіх тих, хто любить футбол. !ого спадщина робить його однією з великих легенд світового футболу".

Дивіться відео 10 найкращих голів Пеле за його кар'єру в нас на сайті.