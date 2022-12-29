Бразилия

Легендарні голи ікони всесвітнього футболу.

29 грудня на 83 році життя перестало битися серце легенди футболу Пеле. На жаль, бразилець не зміг перемогти у війні з раком.

Три перемоги на чемпіонатах світу — один з найголовніших здобутків Пеле за час професійної кар'єри. А його голи, фінти та спритність можуть закохати в футбол навіть байдужого спостерігача.

Насолоджуйтесь легендарними голами Короля футболу:

Нагадаємо, бразильський Сантос завчасно готувався до похорону легендарного футболіста Пеле.