Легендарні голи ікони всесвітнього футболу.
Пеле
29 грудня 2022, 21:45
29 грудня на 83 році життя перестало битися серце легенди футболу Пеле. На жаль, бразилець не зміг перемогти у війні з раком.
Три перемоги на чемпіонатах світу — один з найголовніших здобутків Пеле за час професійної кар'єри. А його голи, фінти та спритність можуть закохати в футбол навіть байдужого спостерігача.
Насолоджуйтесь легендарними голами Короля футболу:
Нагадаємо, бразильський Сантос завчасно готувався до похорону легендарного футболіста Пеле.