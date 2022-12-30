Іспанія

Для іспанського колективу таке придбання взимку може виявитись непідйомним.

Перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі суттєво збільшила попит на гравців "альбіселесте" в контексті прийдешнього зимнього трансферного вікна.

Зокрема, центральним півзахисником англійського Брайтона почав інтенсивно цікавити мадридський Атлетіко, проте "матрацники" одразу ж опинились в умовах потужної конкуренції з боку інших великих європейських клубів.

Як підсумок, "чайки" отримали можливість активно торгуватись із потенційними покупцями, і на час майбутньої трансферної кампанії встановили цінник у 65 млн євро за свого футболіста.

Як повідомляє іспанська преса, подібний крок змусив охолонути інтерес "рохабланкос", проте натомість активізувався ще один претендент на 24-річного виконавця — туринський Ювентус, який готовий запропонувати таку суму за новоспеченого чемпіона світу.

Мак Аллістер у поточному сезоні відіграв 20 матчів, забивши шість голів та віддавши один гольовий пас.