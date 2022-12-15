ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст зарекомендував себе на чемпіонаті світу-2022.

Чемпіонат світу завжди був турніром, на якому футболісти з різних куточків світу мали можливість за рахунок удалих виступів покращити власну впізнаванність на світовому футбольному ринку.

Зокрема, під час мундіалю-2022 в Катарі для багатьох поціновувачів футболу став відомим центральний півзахисник англійського Брайтона Алексіс Мак Аллістер.

23-річний виконавець за п’ять матчів віддав один гольовий пас, і при цьому збірна Аргентини з ним у складі вже дісталась фінального протистояння, де зіграє проти Франції.

Вочевидь, подібні здобутки не могли залишитись поза увагою іменитих клубів, і на гравця "чайок" очікує дуже цікаве зимне трансферне вікно.

Саме тоді мадридський Атлетіко планує звернутись до Брайтона стосовно їхнього виконавця, реалізувавши таким чином частину коштів, які "кольчонерос" хотіли б отримати від потенційного продажу нападника Жоау Феліша.

Як повідомляє іспанська преса, партнер Мак Аллістера по збірній Аргентини, півзахисник Родріго Де Пауль, наразі активно просуває ідею з його переходом до Атлетіко, однак "матрацники" наразі не впевнені, що хочуть платити 50 млн євро, що їх вимагає Брайтон за свого футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Алексіса 19 матчів та шість забитих м’ячів на всіх рівнях.