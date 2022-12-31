Іспанія

Наставник команди незадоволений суддівством у матчі.

Реал Мадрид завершив свій сезон перемогою над Реал Вальядолідом з рахунком 2:0, перемігши "Ла Пуселу" ​​після важкої зустрічі.

Під час подачі кутового м'яч потрапив у руку центрального захисника Вальядоліда Хаві Санчеса. Його рука була витягнута, і хоча це було ненавмисно, і він був повернутий спиною, пенальті було призанчено після перегляду ВАР.

Пенальті Каріма Бензема виявився переможним, а Серхіо Леон був вилучений після цього.

Пачета був розлючений через відсутність послідовності, після того, як подібний інцидент не був зареєстрований в крайньому матчі перед перервою.

"Я втомився, я обурений. Це рука? І в Сан-Мамесі теж? Чи знають люди, що таке неприродне положення рук? Якщо ви стрибаєте в оточені чотирьох гравців, ви ризикуєте зіграти подібним чином. Я кажу лише про справедливість.

Я хочу, щоб ви називали речі своїми іменами, для нас і суперників. Я маю мовчати? Ні. Я не буду".