Іспанія

Функціонер розповів про функціонування абонементів у Європі.

Ла Ліга відчайдушно прагне покращити свій імідж і конкурувати з Прем'єр-лігою на ринках міжнародної аудиторії, але для багатьох уболівальників в Іспанії є відчуття, що вони стали другорядними.

Розклад матчів означає, що пізні матчі та часті розклади в будні дні стали звичайною частиною фанатів в Іспанії. У країні розміром з Іспанію, де поїздка на виїзні матчі іноді може бути монументальною подорожжю, ці фактори мають ще більшу вагу.

Крім того, під пильну увагу потрапили ціни на квитки. За даними Барселонського міжнародного університету Каталонії, квитки в Іспанії є найдорожчими в Європі. Квиток в Іспанії дорівнює 4% від середньої зарплати, тоді як в решті Європи більшість місць не досягає 2,5%.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас сказав, що вважає ідею дорогих цін на квитки міфом.

"Сьогодні ви маєте доступ до футболу не лише через стадіони. Ви маєте доступ на телебаченні, через соціальні мережі, у різних носіях і розмірах. Це дуже відрізняється від того, що відбувалося 10-12 років тому. А щодо вартості квитків, я вважаю, що це повний міф.

В Іспанії поширені абонементи, і вони дуже дешеві. Якщо ви подивитися на доходи клубів, то побачите, що доходи від абонементів зменшилися, незважаючи на те, що люди більше ходять на стадіони. Це правда, що в Німеччині фанати заповнюють стадіони, але також те, що спосіб перегляду матчів інший. Вони йдуть за дві години до матчу, а потім залишаються ще на годину після закінчення матчу, і це дозволяє клубам отримувати дохід поза вартістю квитка, оскільки вболівальники витрачають більше на стадіоні. Саме це дозволяє їм знижувати ціни".

Середня ціна квитка в Іспанії становить 68,79 євро, а в Бундеслізі вона знижується до 53 євро. Франція має найдешевші квитки у вищій лізі за 42 євро, Англія коштує 58 євро, а Серія А вимагає в середньому 60 євро для перегляду гри.