Іспанія

Дербі вийшло досить жорстким у плані стиків.

У рамках 15 туру іспанської Ла Ліги відбулось дербі — Барселона на Камп Ноу приймала Еспаньйол.

Поєдинок завершився з досить неочікуваним рахунком 1:1. Окрім цього було несподівано, що гра буде настільки жорсткою.

Під завершення гри команди обмінялись вилученнями — на 78 вилучили Альбу, а на 80 Вінісіуса Соузу.

Вісім жовтих карток побачили перед собою гравці Барселони та одну головний тренер Хаві. Шість попереджень у гравців Еспаньйола.

Головний арбітр гри Антоніо Матеу Лаос цього разу поставив особистий рекорд за кількістю карток в одному матчі Ла Ліги.