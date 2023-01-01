Каталонський клуб докладе зусиль, щоб захисник зіграв проти "матрацників".
ХОРДІ АЛЬБА, ФК БАРСЕЛОНА
01 січня 2023, 21:24
Барселона спробує досягти того, щоб Хорді Альба зміг зіграти проти Атлетіко.
33-річний футболіст отримав вилучення у грі проти Еспаньйола. У Барселоні сподіваються, що він зможе зіграти проти Атлетіко 8 січня.
У матчі з Еспаньйолом суддя Матеу Лаос вилучив Альбу за дві жовті картки, друга, за словами арбітра, за протест проти одного з його рішень.
Ситуація неоднозначна, оскільки Лаос показав футболістові другу жовту, але не одразу показав червону картку.
У Барселоні не дуже вірять у відміну видалення, але спробують зробити все, щоб Хорді зіграв з Атлетіко.