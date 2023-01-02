Іспанія

Чинний контракт спеціаліста розрахований до літа цього року.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде може продовжити працювати з командою після цього сезону. Про це заявив президент "басків" Джон Уріарте.

"Вальверде був більш ніж розкіш для нашої ради директорів. Він клубна людина, яка думає не про власні інтереси, а про інтереси клубу. Як ми, так і він не поспішаємо продовжувати контракт", - наводить слова Уріарте Mundo Deportivo.

58-річний фахівець очолив Атлетик влітку минулого року. Діючий контракт з іспанцем розрахований до кінця сезону.

Після 15 турів Атлетік набрав 25 очок та п'яте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.