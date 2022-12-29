Іспанія

Результати матчів іспанської Ла Ліги.

В іспанській Ла Лізі відбулось 2 матчі 15 туру. Жирона на своєму полі приймала Райо, а Бетіс зустрічався з Атлетіком.

Жирона гідно протистояла претенденту на єврокубки, зумівши вирвати нічию під завісу поєдинку. Для Райо це вже восьмий матч поспіль без поразок.

Жирона — Райо Вальєкано — 2:2

Голи: Кастельянос, 34 (з пенальті), Саму Саїс, 75 (з пенальті) – Камельйо, 2, Паласон, 62

Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено, Давід Лопес, Гутьєррес – Ромеу – Коуто (Валері, 71), Іван Мартін (Саму Саїс, 72), Алейш Гарсія, Рікельме (Вілья, 71) – Кастельянос (Стуані, 79)

Райо Вальєкано: Дімітрієвський – Балью, Мумін, Лежен, Фран Гарсія – Комесанья (Фалькао, 79), Сісс – Паласон, Трехо (Унаї Лопес, 62), Альваро Гарсія (Шаваррія, 90+1) – Камельйо (Дієго Мендес, 90+1)

Попередження: Арнау, 13, Ромеу, 77, Стуані, 79 — Паласон, 75, Фалькао, 86

На Беніто Вільямарін шоста команда чемпіонату зустрічалася з четвертою. Матч пройшов нервово, в підсумку Бетіс догравав матч без Луїса Феліпе, якого вилучили в компенсований час. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию.

Бетіс — Атлетік — 0:0

Бетіс: Руї Сілва — Сабалі (Руїбаль, 84), Луїс Феліпе, Гаррета, Алекс Морено — Карвалью, Гуардадо — Луїс Енріке (Хоакін, 85), Фекір, Каналес (Хуанмі, 77) — Борха Іглесіас (Вілліан Жозе, 66)

Атлетік: Сімон – де Маркос, Вівіан, Єрай, Берчіче – Дані Гарсія (Саррага, 77), Весга – Вільямс (Беренгер, 72), Сансет (Муньяїн, 67), Ніко Вільямс – Гурусета (Рауль Гарсія, 72)

Попередження: Хоакін, 86 – Весга, 54, Саррага, 82, Берчіче, 86, Вівіан, 90+2

Вилучення: Луїс Феліпе, 90+5